Жеваго програв суд вкладнику банку «Фінанси та кредит», і повинен повернути йому депозит

Поки Нацбанк на пару з Фондом гарантування вкладів фізосіб грає в піддавки з олігархами, обанкротившими свої банки, і програє їм судові позови, тих перемагають звичайні вкладники. Подають позови до колишнім банковладельцам і виграють процеси.

Днями Київський апеляційний суд Києва виніс рішення по справі №761/45721/16-ц користь одного з вкладників банку «Фінанси та кредит» проти його власника Костянтина Жеваго. І зобов’язав особисто Жеваго відшкодувати вкладнику втрачений депозит в повному обсязі — 710,8 тис. грн.

Судова виконавча служба повинна списати кошти або з його особистих рахунків, або з рахунків його підприємств.

Доводячи вину Костянтина Жеваго, суд відштовхувався від того, що колишній власник банку не виконував приписи регулятора і свої обов’язки.

«Власники істотної участі банку в силу положень ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» повинні прийняти всі заходи для дотримання банком установлених нормативів щодо поліпшення ситуації з ризиковими операціями і збереження платоспроможності банку, однак, як випливає з листа Національного банку України №18-0007/54041/БТ від 8 жовтня 2018 року, а також наданих звітів перевірок НБУ, нормативи НБУ ігнорувалися, а в 2013 -2014 рр .. було встановлено порушення обмежень і здійснено кредитування ОСОБА_2 та ЛИЦО_9», — йдеться в постанові суду.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro