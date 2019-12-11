“Укрзалізниця” купила у компанії Ріната Ахметова рейки на 583 млн

Філія “Центр забезпечення виробництва” АКЦІОНЕРНОГО товариства “Українська залізниця” 6 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ “Метінвест-СМЦ” рейок на 583,06 млн грн.

Про це стало відомо з повідомлення Наших грошей з посиланням на дані в системі “Прозорро”.

Згідно з умовами тендеру, до кінця 2020 року компанія Ріната Ахметова поставить 21,96 тис. тонн рейок Р-65 першої категорії довжиною 25 м з загартованої поверхнею кочення із сталі К76Ф по 26 550 грн за тонну.

Виробником рейок є ПАТ “Металургійний комбінат “Азовсталь” Ахметова.

Гарантійний термін зберігання становить один рік з дати виготовлення не раніше 2019 року.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 1% від його вартості.

Ціна угоди на 13% нижче очікуваної вартості закупівлі у 668,87 млн грн.

Як відзначає видання, в травні 2018 року “ЦОП” замовляв їх цій же фірмі на 9% дешевше – по 29 001 грн за тонну. При цьому з тих пір долар подешевшав по відношенню до гривні на 9% – з 26,08 грн/$ до 23,88 грн/$, а ціна стали на Лондонській біржі знизилася на 20% – з $351 до $292 за тонну.

Єдиним конкурентом переможця торгів з продукцією тієї ж “Азовсталі” було створене у 2017 році київське ТОВ “Сота Україна”, яке отримало підрядів переважно в “Укрзалізниці” на 1,43 млрд грн.

Засновником суперника значиться консультативно-торгова компанія “Сота-Онлайн Холдинг” (“Sota-Online Holding”, Латвія) Тетяни і Михайла Росаниных. Останній у 1990-х роках очолював відділ VIP-обслуговування ризького “Saules Banka”.

Директором “Сота Україна” є Ірина Серебрякова – особа з такими ПІБ колись було ревізором ПАТ “Дніпровагонрембуд” донецького бізнесмена Леоніда Юрушева.

Раніше ж “Сота Україна” очолювала Анна Авраменко – аудитор з такими ПІБ керувала ТОВ “Укртрансинвест” в той час належить віргінської “Єп.Сі.Юнайтед”, який у 2010-2012 роках виграло тендери залізниці на 512,80 млн грн. Тоді ця фірма вигравала підряди разом з ТОВ “Український транспортно-машинобудівна група”, пов’язаних з оточенням бізнесмена Олександра Юракова.

За даними ЗМІ, фірма “Сота Україна” є однією з чотирьох фірм, яким “Укрзалізниця” та її підприємства в 2017 році замовили металевих виробів і стали більш ніж 1 млрд грн. Ці фірми не мають офісів і персоналу і постачали продукцію метзаводів Ріната Ахметова з завищенням цін на 5-12%. Співвласниця “Сота Україна” Тетяна Росанина заперечувала ведення бізнесу в Україні.

Раніше Анна Авраменко також володіла ТОВ “БС Інвест” з Юрієм Чумаком і Тетяною Чубій, яке зараз належить Олегу Кучері. У 2016 році цей же Чумак був кандидатом на посаду судді Верховного Суду України.