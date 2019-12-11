«Кожен іде своєю дорогою»: Ходаковський «підбив підсумки» «нормандської зустрічі»

Екс-командир підрозділу НВФ батальйон «Схід» Олександр Ходаковський заявив, що не поділяє оптимізму тих, хто задоволений минулої зустрічі «нормандської четвірки».

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Ходаковський пише:

«Зустрілися? Поговорили? Забули. Ми забули. Продовжуємо топтати нашу дорогу далі. Що, в принципі, було зрозуміло і до цієї зустрічі. Єдине, що знаменує собою ця зустріч — це розуміння того, що той камінь, на якому викарбувано коротка інструкція по користуванню правим, лівим і прямим напрямками, залишили далеко позаду: кожен йде своєю дорогою. Тому всім нам треба чітко розуміти — повернення не буде».

На його думку, жителі ОРДО нібито, повинні будувати подальше життя виходячи з реалій, що склалися, а не чекати, що принесе чергова зустріч, або саміт, або обмін посланнями.