Жителям ОРДЛО розповідають, що в Україні розривають рот за російську мову

Бойовики на Донбасі транслюють фейки про те, що в Україні заборонений російську мову. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти розпитали жителів непідконтрольної Україні частині Луганської області про те, чи вони хочуть повернення української влади.

Один з опитаних заявив, що боїться переслідувань за російську мову.

«Щоб нас ніхто не переслідував за наш російську мову…Ви що, не знаєте, що заборонено розмовляти російською мовою на території України?..Порвали рот одному російськомовному», – впевнений чоловік.

Місцевий житель уточнив, що на окупованих територіях немає українських телеканалів.

варто зазначити, що фейку про «порваний рот» вже півтора роки, проте він все ще актуальний для деяких жителів окупованих територій.

У липні 2018 року російські пропагандисти повідомили, що в Сумській області поглумилися над інвалідом-переселенцем з Донбасу.

У підсумку проект StopFake спростував цю інформацію.