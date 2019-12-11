Побитий свободівцями нардеп Богданець ховався в батальйоні Свободи «Січ» від кримінального переслідування

Депутат Верховної Ради Андрій Богданець (фракція «Слуга народу»), на якого сьогодні, 11 грудня, напали депутати від ВО «Свобода» 7 скликання, брав участь в Антитерористичній операції (АТО) на Донбасі у складі взводу «Січ», що складався з членів ВО «Свобода».

Про це нагадують «Українські Новини».

Видання зазначає, що батальйон «Січ» — добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення, був створений в червні 2014 року в структурі Головного управління МВС України в місті Києві з членів ВО «Свобода». 21 грудня 2015 батальйон був реформований у 4-ю роту «Січ» полку «Київ».

Богданець в АТО брав участь у період з 13 березня 2015 року по 20 квітня 2015 року.

Перед цим, за 4 місяці, Богданець побив перехожого і має обвинувальний вирок суду.

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що цей факт був відомий під час передвиборної кампанії і ніяк не вплинув на хід голосування.