Малевич, а не роз’єднують фігури»: Новий директор Інституту нацпам’яті розповів, чим займеться після В’ятровича

Найближчим часом Український інститут національної пам’яті скоректує напрямок своєї діяльності, сфокусувавши свою увагу на об’єднують людей особистості і діалозі з іншими країнами.

Про це, виступаючи на засіданні профільного комітету Верховної Ради, повідомив новий директор інституту Антон Дробович.

«Інститут національної пам’яті, власне, продовжить пошук героїчних особистостей, але з акцентом на таких особистостях, які будуть об’єднувати українське суспільство, які допоможуть нам нарешті прийти до згоди з таким особистостям», — сказав він.

В якості прикладу Дробович назвав художника Казимира Малевича, а також футболіста і тренера Валерія Лобановського.

При цьому він зазначив, що висвітлення тематики Голодомору, Голокосту і аварії на ЧАЕС залишаться в сфері інтересів Інституту нацпам’яті. Так само як продовжиться розвінчання «історичних» міфів.

«Велика увага буде приділятися подальшій роботі по знаходженню спільної мови з нашими сусідами, з якими ми не знаходили спільної мови», — зазначив чиновник.

Декомунізація буде продовжена в діалозі з місцевою владою і органами самоврядування.

Нагадаємо, що уряд призначив доцента кафедри культурології Національного педагогічного університету Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті 4 грудня. Колишній керівник Володимир В’ятрович назвав таке рішення помилкою, в результаті якої національної пам’яті може не залишитися місця для України і українців».