Вчені створили рухому броню на основі будови панцирних молюсків

Міжнародна група вчених розробила рухому броню, використовуючи будова раковини панцирних молюсків (хитонов).

Робота з описом винаходу опублікована в журналі Nature Communications, пише Naked Science.

Хітони — клас морських молюсків, які мешкають практично в усіх морях на глибині від 30 до 2500 метрів. Їх черепашка складається з восьми рухливо з’єднаних пластин, що покривають верхню частину тіла, а нижня частина оточена поясом з невеликих зубців (схожі на луску риб). Саме ці зубці і стали основою для винаходу науковців.

Фахівці вивчили структуру, хімічний склад, наномеханические властивості і геометричну будову лусочок хітона. Також провели тривимірне параметричне моделювання для оцінки взаємодії окремих зубців. За допомогою 3D-принтера вчені надрукували зубці на різних типах гнучких основ. Після цього випробували механічні властивості зубців в умовах контрольованих навантажень, щоб зрозуміти, яким чином вони поєднують гнучкість і захисні властивості.

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Під впливом зовнішньої сили лусочки молюсків видозмінилися і зблизилися, при цьому утворивши суцільний непроникний шар. У той же час у звичайних умовах вони здатні з певним ступенем свободи рухатися відносно одне одного, забезпечуючи рухливість захисного шару.

При розробці броні фахівці враховували необхідність варіювання розмірів лусочок. У місцях, де гнучкість більш важлива (наприклад, лікті або коліна), потрібно використовувати зубці меншого розміру і не сильно щільно розташовані. На грудній клітці і на спині — потрібні більш великі лусочки, які дають підвищену ступінь захисту при фізичному впливі. На думку вчених, «биобронежилеты», побудовані на такому принципі, зможуть забезпечувати більш високу ступінь безпеки, у порівнянні з існуючими конструкціями.