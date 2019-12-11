Українським військовим передають оновлений літак

Для Збройних сил України готуються передати оновлений літак Іл-76МД.

Про це повідомляє “Арміяinfarm”.

Установки нового обладнання на літак для здійснення польотів міжнародними трасами займалося Державне підприємство “Миколаївський авіаційний ремонтний завод “НАРП”.

Також на борту з’єднання явилася і нова цифрова система БУР (бортовий пристрій реєстрації параметрів польоту), що дозволяє підвищити якість аналізу польотної інформації.

“Відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації, встановлені на літаку нові системи є обов’язковими для здійснення польотів міжнародними трасами. Їх наявність на борту також є важливим фактором для отримання військовими частинами необхідних бойових можливостей, що зараз формуються на основі принципів і підходів НАТО, – заявив полковник Борис Бондарчук, начальник відділу експлуатації – заступник начальника управління головного інженера авіації Командування Повітряних Сил ЗС України.