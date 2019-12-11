Уряд виділив 4 мільйони гривень сім’ям загиблих і постраждалих в одеському пожежі

Український уряд ухвалив рішення виділити на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу майже 4 мільйони гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

«Уряд виділив майже 4 мільйони гривень для ліквідації наслідків пожежі в Одесі, зокрема по 200 тисяч гривень сім’ям загиблих під час пожежі і по 50 тисяч гривень травмованим», — написав Гончарук.

Він також підкреслив, що кошти спрямують на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Одеську обладміністрацію з резервного фонду державного бюджету.