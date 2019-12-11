Кабмін виділив додаткові 1,5 млрд грн на пенсії українцям

Кабінет міністрів збільшив фінансування витрат Пенсійного фонду на 1,47 млрд грн. Таке рішення уряд прийняв на засіданні 11 грудня, передає прес-служба Міністерства соціальної політики.

Уточнюється, що гроші спрямують для своєчасної виплати пенсій, надбавок та підвищень до соцвиплат.

У відомстві пояснили, що кошти перерозподілили за рахунок економії витрат по іншим програмам Мінсоцполітики.

Також Кабмін виділив додаткові 8,3 млн грн на виплату соціальних стипендій, 5,3 млн грн – на разову виплату 31 потерпілому на Майдані, а також 4,6 млн грн – на інформаційне мовлення кримськотатарського телеканалу ATR.