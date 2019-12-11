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Кабмін виділив додаткові 1,5 млрд грн на пенсії українцям

12.12.2019

Кабінет міністрів збільшив фінансування витрат Пенсійного фонду на 1,47 млрд грн. Таке рішення уряд прийняв на засіданні 11 грудня, передає прес-служба Міністерства соціальної політики.

Уточнюється, що гроші спрямують для своєчасної виплати пенсій, надбавок та підвищень до соцвиплат.

У відомстві пояснили, що кошти перерозподілили за рахунок економії витрат по іншим програмам Мінсоцполітики.

Також Кабмін виділив додаткові 8,3 млн грн на виплату соціальних стипендій, 5,3 млн грн – на разову виплату 31 потерпілому на Майдані, а також 4,6 млн грн – на інформаційне мовлення кримськотатарського телеканалу ATR.

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