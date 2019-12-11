Українці заплатять за газ за новими тарифами: скільки буде коштувати куб і на що погодився Путін

Українці вже в січні будуть платити за кожен куб газу приблизно на 70 коп. більше. «Нафтогаз» перерахував ціну на блакитне паливо на зиму і вже встиг озвучити тариф.

Незважаючи на зустріч Зеленського з Путіним, домовитися про новий транзитному контракті на 2020-й так і не вдалося. А з-за цього без блакитного палива ризикують залишитися міста на півдні України.

Докладніше про те, скільки українці заплатять в наступному році і чого чекати від знижки Путіна.

Путін, Зеленський і газ: домовилися домовитися

Газове питання все ще не вирішене, хоча і Володимир Зеленський, і глава Кремля позитивно оцінили можливе підписання нового контракту. В експертних колах напередодні зустрічі також відзначали: особливих проблем із обговоренням транзиту бути не повинно. Але ось чітких термінів, коли підпишуть контракт і розуміння того, готують його взагалі немає.

В чому питання:

З 1 січня контракт на транзит російського газу територією України закінчується;

нам потрібен новий контракт, тому що отримані від транзиту гроші – більше 3% нашого ВВП;

без нового контракту на транзит у нас може не вистачити газу на забезпечення деяких територій (зокрема півдня країни);

Росії потрібен новий контракт, тому що «Північний потік-2» не добудований і без нас вони не зможуть доставляти блакитне паливо в ЄС.

Володимир Путін, відповідаючи на питання про перспективи підписання нового контракту, процитував дитячий віршик і після повторив вже добре відомий посил про знижку в 25%. Що цікаво, вперше про «на чверть дешевше» російські власті заявили ще під час зустрічі з опозиційними політиками Юрієм Бойко та Віктором Медведчуком. Ті без яких-небудь санкцій від офіційної влади навіщо-то поїхали домовлятися в Москву.

Ціна на газ з того моменту змінилася, але Путін все ще обіцяє знижку в 25% при певних умовах. Правда, цього разу він коректно уточнив, що мова йде про знижку, виходячи з цін для промислових споживачів.

Мовляв, вартість газу для населення датується (частково покривається), тому економічно правильніше відштовхуватися від ринкової ціни. На цю пропозицію вже неодноразово відповідали в «Нафтогазі». Там пояснили: якщо взяти європейську ціну і відняти від неї вартість транспортування (так як доставляти в ЄС дорожче, ніж в сусідню з РФ в Україну), то вийде та ж знижка 25%.

Експерти сходяться на думці: Путін зацікавлений у тому, щоб підписати контракт. Мовляв, поки газопровід «Північний потік-2» не запустили, йому доведеться користуватися української ГТС. Але якщо раніше Росія пропонувала підписати контракт всього на один рік, за словами Зеленського, йому вдалося домовитися про більш істотних терміни. «Тут уже я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік. Всі зняли це з обговорення. Тобто на скільки-то років. Я наполягав на 10 років…» – пояснив президент.

Експерт-міжнародник Андрій Каракуц зазначає: запуск «Північного потоку-2» блокується США, тому РФ важливо, щоб Зеленський пішов на підписання нового документа.

“Зараз транзит газу через “Турецький потік” або “Північний потік-2″ насправді блокуються США, тобто для Путіна важливо, щоб Зеленський погодився на якийсь прямий контракт, який би дозволив РФ певний час бути головним постачальником газу на європейський ринок”, – пояснює Андрій Каракуц.

Скільки заплатять українці

У «Нафтогазі» вже підрахували: кубометр без урахування ПДВ і транспортування буде коштувати 5,5 грн на весь опалювальний сезон. Як підрахував OBOZREVATEL, в середньому українцям кубометр буде обходитися в 7,6 грн. Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук озвучував цифру приблизно 8 грн. Але тут важливо враховувати, що в різних регіонах різна ціна.

Причина – на доставку, наприклад, в Київ і Одесу витрачають різні суми. Тому і кінцева вартість куба буде відрізнятися.

Тобто блакитне паливо (якщо порівнювати грудень 2018-го з груднем 2019-го) за 12 місяців на відкритому ринку подешевшало на 49,5%, а українцям пропонують тариф, який на 15% вище, ніж до опалювального сезону, і лише на 7% нижче, ніж у минулому опалювальному сезоні. Фактично можна зробити три коротких виведення:

Кабмін прийняв рішення підвищити тариф на газ на 15%;

на відкритому ринку газ подешевшав за рік на 49,5%, але українці цього не відчують;

твердження, що газ подешевшав – велике перебільшення.

Варто враховувати, що найбільше подорожчання відчують ті, хто опалює будинки і квартири блакитним паливом. Для них суми в платіжках будуть вагомими. Наприклад, за чинним тарифом 500 кубів газу (цього при економному споживанні може вистачити на кілька місяців) обійдуться в 3,5 тис. грн, а за новим тарифом взимку – 3,85 тис. грн.

І хоча в Кабміні розповідають про нові способи знизити тарифи на комуналку і про сверхвыгодном тариф на газ, насправді взимку українцям доведеться платити більше. Така ситуація повторюється з року в рік. Зростає споживання блакитного палива, а отже, збільшується і вартість енергоресурсів.

І навіть якщо Зеленський не допустить «газову війну» і зможе домовитися з Путіним, обіцяну знижку в 25% звичайні споживачі на собі не відчують.