Розшукувався МВС: на Донеччині ліквідували терориста «Гуню»

У мережі показали фото ліквідованого терориста «Л/ДНР», який воював на Донбасі проти України.

Знімки на своїй сторінці в Twitter поділився блогер Necro Mancer. За його даними, Геннадій Гутковський (позивний «Гуня») помер 11 грудня поточного року.

Гутковський, 1962 року народження, був занесений в базу волонтерського сайту «Миротворець«.

Там вказується, що чоловік фігурував в орієнтуваннях МВС як особа, яка ховалася від органів досудового розслідування.

Блогер зазначив, що обставини смерті бойовика вимагають уточнень.

Геннадій Гутковський

twitter.com/666_mancer

Геннадій Гутковський

twitter.com/666_mancer

Геннадій Гутковський

Миротворець

Геннадій Гутковський

Миротворець

Геннадій Гутковський

Миротворець

Геннадій Гутковський

twitter.com/666_mancer