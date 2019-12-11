У Росії розбився вертоліт з військовими

У Краснодарському краї Росії В середу, 11 грудня, після вильоту з міста Кореновск розбився військовий вертоліт Мі-8.

На борту судна знаходилися командир і другий пілот, обидва загинули, передає «Медуза«. Жертви – заступник командира ескадрильї Руслан Кушніренко і полковник Олександр Склянкин.

Вертоліт знайшли зруйнованим у станиці Платнировская. За даними Telegram-каналу Baza, місцеві військові напередодні повідомили в МНС про зникнення бойового вертольота. У двох кілометрах від аеродрому зв’язок з пілотами пропала.

Попередньо, ПП могло статися із-за складних метеоумов. Літальний апарат проводив навчально-тренувальний політ, з-за туману довелося йти на вимушену посадку. Недалеко від смуги вертоліт впав.

Політ, як повідомили «» в Telegram, виконувався без боєкомплекту, руйнувань на землі немає.

Відомо, що повітряне судно належить до 55-го вертолітного полку, розташованому в Кореновске.