Путін назвав “безпардонною брехнею” резолюцію Європарламенту про засудження сталінізму і нацизму

Президент РФ Володимир Путін розкритикував прийняту у вересні резолюцію Європейського парламенту, засуджує сталінізм і нацизм, а також інші тоталітарні й авторитарні режими.

Висновки авторів документа є “ні на що реально не заснованої безпардонною брехнею”, заявив російський президент на засіданні оргкомітету “Перемога” в середу, 11 грудня, повідомляє DW.

За словами Путіна, ухваливши резолюцію, парламентарії “фактично поставили на одну дошку і нацистських агресорів, і Радянський Союз”. “Спроби спотворення цієї історичної правди не припиняються. До них підключилися не тільки спадкоємці пособників нацистів, тепер справа дійшла до деяких цілком респектабельних міжнародних інститутів і європейських структур”, – зазначив глава РФ.

Нагадуємо, 19 вересня Європарламент закликав Росію не відбілювати і не намагатися приховувати злочини, вчинені радянським режимом. Таку тенденцію Європарламент вважає “небезпечним компонентом інформаційної війни, яка ведеться проти демократичної Європи”.

У резолюції, прийнятій з нагоди 80-річчя з початку Другої світової війни, члени Європарламенту також засудили екстремістські та ксенофобські політичні сили та організації в Європі. Вони “перекручують історичні факти і використовують символіку і риторику характерною для тоталітаризму пропаганди”, – вважають автори документа.

Європарламент закликав країни ЄС до ефективного заборони неофашистських і неонацистських груп та інших об’єднань, які звеличують нацизм, фашизм чи інші форми тоталітаризму”. На думку депутатів, держави Євросоюзу повинні сприяти розповсюдженню в рамках освітньої програми знань про “загальної європейської історії. Зокрема, у програми й підручники для всіх шкіл в ЄС повинні бути включені описи та аналіз наслідків тоталітарних режимів, наголошується в резолюції.