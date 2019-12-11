ЦВК позначило Крим спірною територією

Центральна виборча комісія (ЦВК) змінила на сайті реєстру виборців карти OpenStreetMap на GoogleMaps через відображення Новини спірною територією.

Про ті на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

Він заявив, що на сайті як ресурс для кулі карт, на який накладаються виборчі просторові дані, використовувався некомерційний картографічний інтернет-ресурс OpenStreetMap.

У цього ресурсу є правило “map what’s on the ground” (карта – це ті, що є насправді), встановлене радою редакторів OpenStreetMap.

Редактори відображають на карті анексований Росією Крим як спірну територію.

“Центральна виборча комісія не має ніякого впливу на адміністрування та формування політики відображення картографічної інформації OpenStreetMap”, – написавши Стельмах.

Він заявив, що тепер як первинний шар для відображення геопросторових даних, замість OpenStreetMap ЦВК буде тимчасово використовувати google maps.

Проте він зазначив, що некомерційна версія Google Maps має певні обмеження у кількості відбиттів карт на кожному ресурсі, що ускладнить використання геопросторової інформації, розміщеної на сайті Державного реєстру виборців.