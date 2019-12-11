Хармс про звинувачення Порошенко в держзраді: Це тотальний абсурд

Розслідування Державним бюро розслідувань за фактом можливого вчинення державної зради під час підписання колишнім президентом України Петром Порошенком Мінських угод – це тотальний абсурд.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявила екс-європарламентар Ребекка Хармс.

«Відчувається, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країн. Це тотальний абсурд!», – написала вона.

Раніше повідомлялося, що розслідування ДБР було розпочато за заявою екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова. У відповідь на це адвокат колишнього президента України Ігор Головань заявив, що бюро і Портнов фактично звинувачують у держзраді чинного главу держави Володимира Зеленського та його команду.