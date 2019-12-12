Підрахована закордонна нерухомість російських чиновників

Російські посадові особи вказали в деклараціях 6007 об’єктів нерухомості в 75 країнах — найчастіше це Казахстан, Вірменія, Білорусь, Таджикистан і Болгарія. Про це йдеться на сайті проекту «Декларатор» компанії «Трансперенсі Інтернешнл — Росія».

Творці «Декларатора» припускають, що пострадянські країни лідирують у рейтингу з-за того, що військові зобов’язані звітувати про користування службовою нерухомістю в місцях дислокації російських військ. Це авіабазу Манас в Киргизстані, авіабаза Гюмрі у Вірменії, полігон Сари-Шанг в Казахстані, 43-й вузол зв’язку ВМФ «Вілейка» і радіолокаційна станція «Волга» в Білорусії, а також 201-я військова база в Таджикистані.

Багато країн представлені тільки одним-двома чиновниками. Підраховано, що найчастіше це працівники Мінекономрозвитку або представники окремих російських органів влади. У них закордонна нерухомість знаходиться в користуванні, а не у власності. «Декларатор» наводить у приклад представника Росриболовства в Сенегалі з окладом близько 150 тисяч рублів на місяць. На карті проекту у власності у чиновників представлено лише 47 країн замість 75.

У компанії заявили, що формально російським чиновникам дозволено володіти нерухомістю за кордоном. Однак в 2013 році окремим категоріям (депутатам, суддям, міністрам, деяким прокурорам та іншим) заборонили мати закордонні банківські рахунки і користуватися іноземними фінансовими інструментами. У законі підкреслюється, що заборона поширюється як на непряме використання, так і на залучення для цього третіх осіб.

У жовтні 2019 року Мінекономрозвитку запропонувало дозволити продавати на торгах незадекларований (не відповідає доходам) нерухомість, яку вилучили у чиновників та їх родичів.