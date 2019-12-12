Минюст США начнет расследование против Facebook

В Министерстве юстиции США заявили о начале расследования против Facebook по причине предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поручение начать расследование дал генпрокурор США Уильям Барр.

До этого расследование в отношении Facebook начала Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Также, расследованиями в отношении Facebook уже занимаются несколько прокуроров в различных американских штатах, а также судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Как стало известно, Минюст и FTC будут изучать разные аспекты деятельности Facebook.

Федеральные агентства проведут расследование на предмет того, нанес ли Facebook ущерб конкуренции в нарушение антимонопольного законодательства.

В Минюсте отметили, что их расследование будет несколько отличаться от тех, что проводят другие федеральные ведомства.

В Bloomberg пояснили, что Facebook, как правило, не участвует в антимонопольных проверках, поскольку заключает со своими сотрудниками долгосрочные контракты. Возможно, Минюст попытается проверить, есть ли возможность через эти контракты “вести закулисные игры”.

В июле этого года Facebook договорилась с Федеральной торговой комиссией США об урегулировании обвинений. Регулятор обязал компанию заплатить штраф в размере $5 млрд.

Ранее компания Facebook запустила новый инструмент, который позволит пользователям отвязать от своего профиля данные, которые передали социальной сети сторонние сайты и сервисы.

Власти Великобритании оштрафовали компанию Facebook на максимальную сумму (644 тыс. долларов) за утечку личных данных пользователей и некорректное поведение во время скандала с компанией Cambridge Analytica.

: rusjev.net