50-річна Дженніфер Лопес хоче дитину від Алекса Родрігеса

50-річна акторка і співачка виховує двох дітей від попереднього шлюбу з Марком Ентоні, однак, мріє подарувати малюка своєму нареченому, баскетболісту Алексу Родрігесу. Про це вона розповіла у новому інтерв`ю журналу People, обкладинку якого теж прикрасила Джей Ло.

“Я не знаю, які у Бога плани, але я б хотіла спробувати. Я відкрита для для такої можливості!”, – зізналася Джей Ло.

Нагадаємо, у Алекса Родрігеса теж є двоє дітей від першого шлюбу.

: glianec.com

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