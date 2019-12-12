«Одразу сказали, що наркотики»: у Харкові 19-річну дівчину з інсультом лікували від передозування

У Харкові у 19-річної дівчини стався інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками.

Як пише місцеве видання Vgorode, Аліні Приходько стало погано 8 грудня, під час катання на ковзанці.

«Заболіла голова, потім розболілася сильніше. Пішла в туалет і закричала від болю в голові. Сказала подрузі: «Я падаю» – і все, без свідомості по сьогоднішній день, під апаратами», – розповіла сестра дівчини Орися. Вона додала, що швидку викликали друзі Приходько.

«Коли її привезли в лікарню, лікарі відразу сказали: «19 років, молодь. Інтоксикація, наркотики». Аліні 12 годин прокопували інтоксикацію, але діагноз був невірний. І якщо б їй відразу зробили операцію, було б трохи легше», – додала вона.

Пізніше лікарі заявили, що у Приходько була вроджена пухлина в голові. Її видалили, але дівчину треба транспортувати в іншу нейрохірургію для ще однієї операції.

Приходько Аліна

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Поки дівчина перебуває в реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги проф. Мещанінова. Діагноз Приходько – геморагічний інсульт.

«Ми віримо, що сестра буде боротися. Сьогодні возили на МРТ. На лікування потрібні великі суми, ми збираємо чеки, але конкретна сума, у скільки це виллється, невідома. На операцію пішло 10 тисяч, тепер кожен рецепт 2-2,5 тисячі. Мама з татом постійно поруч з Аліною, я теж їжджу до неї», – розповіла Орися.