Стали відомі зарплати міністрів за листопад

Стало відомо, хто з міністрів отримав найбільшу і найменшу заробітну плату за листопад.

Дані про доходи опублікував 24 канал.

Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що якщо його заробітна плата не підвищиться мінімум до 80 тис. грн., то його надовго не вистачить» на посаді. Він зізнавався, що до того, як стати міністром, його сім’я щомісяця витрачала не менше 100 тис. грн.

У вересні і жовтні його зарплата становила 16 тис. грн. У листопаді вона зросла до 29.

Зарплата міністра розвитку економіки Тимофія Мілованова за минулий місяць склала 64 тис. грн. Раніше він скаржився на те, що його доходів вистачає тільки на оплату таксі.

8 заступників Мілованова за листопад заробили понад 120 тис. грн.

У глави уряду Олексія Гончарука не найвища зарплата серед міністрів. Вона дорівнює 35 тис. грн.

Найменше за минулий місяць заробив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Без премій його дохід склав менше 13 тис. грн.

Заробітна плата інших членів Кабміну в листопаді з урахуванням податків:

міністр інфраструктури Владислав Криклій — 38 тис. грн.;

міністр енергетики Олексій Оржель — 31 тис. грн.;

міністр фінансів Оксана Маркарова — 60 тис. грн.;

міністр соцполітики Юлія Соколовська — 56 тис. грн.