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В Сумах мужчина хотел уйти из квартиры через балкон пятого этажа (видео)

12.12.2019

Патрульные получили вызов на ул. Мира: свидетели заметили мужчину на карнизе балкона, который, возможно, собирается покончить жизнь самоубийством. Вычислив квартиру, полицейские поднялись и позвонили в дверь. Им открыла очень пьяная женщина. которая, видимо, не понимала, что происходит. Ворвавшись в квартиру, инспекторы затащили мужчину назад.

История оказалась не совсем банальной; к попытке суицида она отношения не имела. Мужчину (проживавшего в этой же квартире) закрыли в комнате – видимо, вследствие ссоры. Тогда он, не желая там оставаться, решил уйти через балкон – предварительно скинув вещи на землю. Поскольку обиженный мужчина был пьян, наличие пятого этажа его не смутило. Впрочем, кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы полицейские не прибыли вовремя.

: vsisumy.com

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