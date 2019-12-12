Українська телеведуча потрапила на обкладинку Playboy

Грудневу обкладинку українського чоловічого журналу Playboy прикрасила актриса, телеведуча і донька співвласника мережі відомих супермаркетів Ганна Буткевич.

Ексдружину радикала Сергія Рибалки зняла фотограф Соня Плакидюк.

“Зйомка вийшла зухвалою, сексуальною, в певному сенсі, класичною для ретро-смуг Playboy. Ми заміксувати гострі тенденції з образами старого кіно, приправили веселою вдачею нашої героїні і отримали чудовий нуарний пін-ап”, – каже Плакидюк.

: wona.com.ua

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