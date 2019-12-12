Експерти: для боротьби з тяжким насильством потрібна не поліція, а зниження бідності та пияцтва

Інститут проблем правозастосування (ІПП) Європейського університету в Санкт-Петербурзі досліджував внутрішню статистику МВС по тяжким злочинам у Росії. Експерти прийшли до висновку, що для боротьби з ними необхідно в першу чергу знизити бідність, підвищити зайнятість і поліпшити умови життя маргінальних прошарків. І поліція в цьому не допоможе, пише «Коммерсантъ».

ІПП опублікував аналітичний огляд «Насильницька злочинність у Росії: жертви і злочини». У ньому говориться, що основна маса тяжкого насильства відбувається в соціально депривованих групах. Близько половини (48,9%) таких злочинів скоюють безробітні проти безробітних. Ще більш чверті вбивств і тяжких тілесних ушкоджень припадає на низькокваліфікованих працівників. Безробітні стають жертвами у 66% всіх злочинів, робітники — в 18%. Частка злочинців-безробітних становить 68,7%, робітників — 20%.

Крім того, понад 70% злочинців у момент вчинення злочину виявляються п’яні. Більше 50% жертв — чоловіки у віці 25-49 років.

Автори дослідження вважають, що пріоритет у боротьбі з кримінальним насильством слід віддавати не силовий, а соціальної та адаптаційної складовими. Необхідно боротися з бідністю, безробіттям і алкоголізмом, а також поліпшувати житлові умови населення.

Що стосується немаргінальних жертв і агресорів насильницьких злочинів, то серед них домінують дві групи. Це підприємці і правоохоронці, причому дані по силовикам очищені від випадків застосування насильства «при виконанні». Мова йде саме про побутових насильницьких злочинах.

Окремо у дослідженні йдеться про зв’язок між матеріальним становищем жертви і характерним місцем злочину. У дев’яти з десяти випадків кримінальне насильство є побутовим і відбувається «в житло і поряд з ним (ліфтах, під’їздах, дворах)». Чим нижче соціальний статус жертви, тим вище ймовірність кримінальної травми або смерті саме в житло. Питома ймовірність стати жертвою насильства вище у сільській місцевості, цей показник знижується із зростанням розміру міст.