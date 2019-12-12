Даша Астафьева показала идеальную фигуру в откровенном платье

Певица похвасталась формами у себя на страничке

Известная украинская певица Даша Астафьева показала новое жаркое фото в социальных сетях. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Даша в пикантном черном платье, которое почти ничего не прикрывает, а также высокие туфли. Астафьева использовала накидку для фото. Фото вышло очень соблазнительным.

Комментариев под снимком фанаты не оставили, так как фото было опубликовано в сторис, где такая возможность исключена.

: politeka.net