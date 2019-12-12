У США відкриють перший у світі металургійний завод, який працює на енергії вітру

Його відкриття, як очікується, відбудеться до кінця року

Міні-металургійний завод в Міссурі вартістю $250 млн, відкриття якого очікується до кінця року, є партнерством між сталеливарною компанією Nucor і місцевою енергетичної компанією Evergy. Він буде працювати на електроенергії, отриманої від вітрогенераторів сумарною потужністю 75 мегават. Про це повідомляє Steelland.

Цікаво, що завод Nucor спочатку не задумувався з метою використання енергії вітру, але керівник Evergy розповів, що конкурентоспроможна ціна в кінцевому підсумку привела до того, що сталеливарна компанія вирішила вибрати вітер.

Велику роль в цьому зіграло те, що в штаті Міссурі є закон, який дозволяє комунальним підприємствам застосовувати пільгові тарифи на електроенергію для виробників алюмінію і сталі, які купують значні обсяги енергії.

В електронному листі Nucor сказав, що вони постійно шукають способи підвищити свою енергоефективність, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище.

На заводі Nucor буде зайнято близько 250 чоловік, і він буде використовувати енергію, вироблену Evergy, в тому числі з нової вітряної електростанції, для живлення дугових електропечей, які будуть плавити лом і перетворювати його в нову перероблену сталь.

Завод Nucor в Міссурі це не єдина сталеливарна компанія в США, яка планує працювати на відновлювальних джерелах енергії.

В кінці вересня Xcel Energy досягла угоди з Lightsource BP, яка є найбільшим в Європі виробником сонячної енергії і наполовину належить британському нафтовому гігантові і сталеливарному заводу EVRAZ North America, про будівництво сонячної електростанції потужністю $240 млн в Пуебло, штат Колорадо, потужністю 240 МВт .

За словами компанії, завод EVRAZ стане найбільшою в США сонячною електростанцією, призначеної для одного споживача, коли він буде введений в експлуатацію в 2021 році.

: mind.ua

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