“Свободівець” Косенко погрожує вбити депутата Бужанського за захист російської мови

Депутат Черкаської міської ради від ВО “Свобода” Іван Косенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook закликав депутата Верховної Ради від партії “Слуга народу” Максима Бужанського “не поспішати з ненавистю до української мови”, пишучи, що “Олесь Бузина погано закінчив”.

Так, Косенко написавши, що Бузина “погано закінчив”.

“Олесь Бузина погано закінчив. Макс Бужанський, не поспішай з ненавистю до української мови”, – написав депутат.

Бужанський відповів на пост Косенка в коментарях.

“Хлопчик, якщо ти мені погрожуєш, так роби це так, щоб не бути смішним. Чи не намагайся. Ти погрожуєш мені вбивством, як Бузині?” – живити Бужанський.

На питання Бужанського про погрозу вбивством Косенко відповів, що не намагається пригрозити депутату Ради.

“Борони Боже! Не погрожую. Я не вбивця. Олесь просто теж за лізу ходів, от і знайшлися люди, які за ним прийшли”, – відповів Косенко.