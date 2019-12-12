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Милованов виправдався за скандал з премією і показав доходи

12.12.2019

Глава Міністерства економічного розвитку Тимофій Милованов оприлюднив суми переказів на свій рахунок після скандалу з нарахуванням премії в розмірі 236 тис. грн. — 1630 % від заробітної плати.

Скріншоти грошових операцій він опублікував у Facebook.

За скринам за три місяці роботи міністром Милованов заробив 93,122 тис. грн. — 31,041 тис. грн. щомісяця.

Також у своєму пості він написав, що хоче заробляти, як глави інших міністерств.

«Я хочу отримувати таку ж зарплату, як і всі інші міністри. Не більше і не менше», — заявив Милованов.

Він зазначив, що заробітна плата повинна бути такою, щоб чесна людина з високою кваліфікацією був згодний за неї виконувати обов’язки.

Раніше міністр розвитку економіки заявив, що отримує всього 18 тисяч гривень, чого йому вистачає лише на оплату таксі.

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