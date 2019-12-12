ФСБ завербувала військового ВСУ під час його поїздки до родичів у Росію

Співробітники СБУ викрили українського військового, який працював на російські спецслужби. Про це інформує прес-центр Служби безпеки України.

Військовослужбовець одного з підрозділів, дислокованого в зоні ООС, періодично їздив у Росію. Там живуть його близькі родичі. Під час одного з візитів на територію країни-агресора він потрапив у поле зору російських спецслужб.

Співробітники ФСБ РФ змусили українця підписати згоду на негласну співпрацю, використовуючи психологічний тиск та погрози.

«На пункті пропуску до мене підійшов співробітник прикордонної служби й поцікавився частиною, де я проходив службу. На це я відповів, що звільнений зі служби і не володію жодною інформацією. Через деякий час знову вирішив виїхати до родичів. На пункті пропуску до мене підійшов співробітник ФСБ і також цікавився інформацією про військової частини. Заявив, що знає інформацію про мене і моїх родичів», — розповів завербований військовий.

Російські спецслужби змушували українця збирати відомості про особовому складі, озброєнні, військовій техніці, зокрема про радіолокаційних станціях, які відстежують польоти іноземної авіації.

«Після погроз на мою адресу та моїх близьких родичів я був змушений погодитися. Мене змушували збирати інформацію про військової частини і передавати ФСБ. Я був втягнутий в діяльність російських спецслужб проти України», — додав військовослужбовець.

В СБУ зазначили, що чоловік розповів усе українській спецслужбі після того, як загрози ФСБ ставали дедалі жорсткішими.

Суд врахував, що військовий не виконав доручення російської спецслужби і добровільно повідомив про свою вербування, тому його звільнили від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 112 УКУ.