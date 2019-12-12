Пропагандистів російського телеканалу «Зірка» пустили в Україну

Знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Зірка» пустили в Україну.

Про це йдеться на сайті телеканалу «Зірка».

Як пише сайт телеканалу, знімальна група «Зірки» виявилася одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в’їзд для російських репортерів в Україну діяв з 2014 року.

«Наша знімальна група летить в Київ. Пан президент Володимир Зеленський на прес-конференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор в повному спорядженні — техніка і мікрофон з нашим логотипом», — розповіла кореспондент «Зірки» Діана Сирази.

Як зазначають російські пропагандисти, щоб, нібито, виконати свій професійний обов’язок і потрапити в Київ, журналістам часом доводилося вигадувати причини — говорили, що їдуть на концерт, на побачення або, що чекає хвора бабуся.

Взаємний заборону на авіасполучення між Росією і Україною як і раніше в силі. Він діє з жовтня 2015 року, тому спочатку російським пропагандистам довелося летіти до Мінська і як вони самі відзначають, вирішальним моментом була українська митниця.

Співробітницю з-за високого столу практично не видно, але дівчина дуже привітна. Що дивно, головне питання — «Яка мета вашого візиту?» — не задає. Хоча, здається, це і так зрозуміло, дивлячись на нашого оператора з камерою.

«Ну ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Правда, поки незрозуміло — чи всім російським журналістам відкрили шлях і надовго це?», — передає з Києва кореспондент «Зірки».