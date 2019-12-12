Як дискредитований Вища рада правосуддя блокує судову реформу

7 листопада набув чинності закон, який має на меті реформувати судову систему.

Він передбачає створення інструментів для очищення й оновлення органів суддівського управління — Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і Вищої ради правосуддя (ВСП). Саме вони відповідальні за провальне очищення судів.

Однак імплементація нового закону практично повністю залежить від Вищої ради правосуддя, який всіма силами блокує реформу.

Чому ВСП боїться нового закону

Закон передбачає участь міжнародних експертів у роботі двох комісій — конкурсної та етичної.

Конкурсна комісія буде вибирати членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, попередній склад якої не зміг якісно очистити суддівський корпус.

Так, ВККС рекомендувала нечесних у Верховний Суд і повністю провалила кваліфікаційне оцінювання суддів. Тому ця комісія припинила свою роботу на наступний день після вступу закону в силу, а членів нової спільно з представниками від Ради суддів у Конкурсній комісії, будуть вибирати міжнародні експерти.

Етична комісія зможе ініціювати звільнення нечесних членів ВСП, ВККС, а ще суддів Верховного Суду.

Вища рада правосуддя, який «напрацював» на реєстр провалів, одним законом перезавантажити неможливо — його захищає Конституція. Однак закон дає можливість очистити ВСП від її найбільш негідних представників з допомогою міжнародних експертів у складі Етичної комісії.

Етична комісія буде складатися з 3 міжнародних експертів і 3 членів ВСП. Що головне — міжнародників є вирішальний голос: тобто, коли позиції делегатів від ВСП і міжнародних експертів будуть протилежними, перевага буде саме за останніми.

Цього і боїться ВСП, адже очевидно, що його учасники не будуть голосувати за своє звільнення або звільнення своїх колег. Більше того, законом визначена процедура умовного «подолання вето» Етичної комісії: член ВСП залишається в посади, якщо за це проголосували не менше половини від загального складу ВСП і Етичної комісії, а також двоє з трьох міжнародних експертів.

Вирішальна роль міжнародників робить можливим реальне очищення судової системи (звичайно, якщо ВСП не буде вставляти палиці в колеса). Саме завдяки міжнародним експертам у Вищий антикорупційний суд не потрапили кандидати, які купували люксові машини за нереально низькими для них цінами в 149 000 гривень, водили авто напідпитку, переслідували учасників Революції Гідності і пояснювали своє цінне майно тим, що нібито продавали ягоди та мед.

Чому все залежить від ВСП

Зміни, які передбачає новий закон, будуть проходити в кілька етапів. Спочатку створюється конкурсна комісія і стартує конкурс у новій ВККС. Комісія відбирає 12 кращих кандидатів та подає їх на призначення у ВСП. Новостворена ВККС згодом здійснює повторне оцінювання суддів Верховного Суду і залишає на посадах кращих.

Паралельно з цим процесом створюється Етична комісія, яка в першу чергу повинна перевірити на доброчесність всіх діючих членів ВСП.

Проте жоден з цих кроків не може відбутися без Вищої ради правосуддя. Саме ВСП розробляє положення про конкурс ВККС, створює конкурсну комісію, оголошує конкурс та приймає документи від кандидатів, технічно забезпечує роботу конкурсної комісії.

Саме ВСП повинен затвердити склад Етичної комісії, перед тим делегувавши туди своїх членів, а потім забезпечити роботу комісії.

Законом передбачено, що і на ВККС, і на Етичну комісію Вищої ради правосуддя є всього три місяці. Один вона вже успішно втратила: з моменту вступу закону в силу ВСП не зробила нічого для його реалізації.

Які палки в колеса реформу підготувала ВСП

У ВРП зараз працює 16 членів. Серед них:

Лариса Іванова, на будинок під Києвом «кочегарила в Німецькій демократическойреспублике»;

Олег Прудивус, який засвітився на «плівках Вовка» і любить зустрічати Новий рік у Москві;

Павло Гречкивский, який нещодавно отримав виправдувальний вирок після гучного скандалу з можливим одержанням хабара;

колишній юрист БПП Олексій Маловацький, кримінальне провадження стосовно якого зараз розслідує НАБУ.

Перелік членів ради та їх заслуги можна продовжувати ще довго (зробимо це пізніше).

Малоймовірно, що з таким послужним списком можна уникнути уваги етики комісії. Тому ВРП вибрала тактику затягувати процес в надії, що реформи взагалі вдасться уникнути.

Схоже, міжнародників очищена судова система в Україні потрібна більше. 27 листопада, якраз у строк, визначений законом, Агентство США з міжнародного розвитку та посольство великої Британії в Україні номінували до складу етики комісії трьох експертів, які відомі боротьбою з корупцією в усьому світі: Карлоса Кастресана,Джованні Кесслера і Роберта Корді.

Можна припустити, що ВРП навмисне не оголошувала конкурс, не стверджувала будь-яких положень, не вносила зміни в регламент, очікуючи, що така бездіяльність надихне міжнародників «не лізти в це». Як бачимо, цей план не спрацював.

Зате ВРП продовжує робити вигляд, що нічого непроисходит.Якщо вони раптом вийдуть із заявою, що експерти не такі чи організації не мали права їх номінувати, то цим лише прискорять свій перезавантаження. В такому випадку мова піде вже про звільнення всіх членів, а не тільки найбільш заплямованих.

В арсеналі ВРП залишаються й інші способи заблокироватьреформу:

у правилах проведення конкурсу ВРП може виписати нездійсненні вимоги як до членів конкурсної комісії, так і в самих кандидатів у ВККС;

обмежити доступ міжнародних експертів до інформації про кандидатів;

нівелювати роль міжнародних експертів у процесі визначення переможців конкурсу;

максимально затягти створення етики комісії або не створити її взагалі;

встановити штучні обмеження в роботі з етики комісії;

ігнорувати засідання комісії;

закрити комісії доступ до інформації.

Нарешті, ВРП може просто не виконувати рішення Конкурсної та етики комісій.

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Кожен із цих сценаріїв ймовірний, і кожен, у разі його реалізації, неминуче прискорить кінець цієї ВСП.

Нереформований і залежний Вища рада правосуддя є загрозою для всієї країни, тому що в його руках — судді Антикорупційного суду, які судять топ-чиновників за корупцію; судді, які розглядають позови проти парламенту і президента; судді, які розглядають господарські справи і від рішень яких залежить бажання іноземних інвесторів працювати в Україні.

Зрештою, члени ВСП не мають «конституційного» імунітету від будь-яких змін свого складу. Оновлення ВСП з тим, щоб у його складі були незалежні і добропорядні фахівці, можливо.

На фото: головний архітектор” цілеспрямованого знищення судової системи України — голова ВККС Сергій Козьяков, очевидний агент російського впливу. Якби СБУ була дійсно українською, громадянин Козьяков давно б вже “намотав” на довічний термін. Але все ще попереду — і термін, і конфіскація

Галина Чижик, експерт Центру протидії корупції; опубліковано у виданні Українська правда

Переклад: Аргумент