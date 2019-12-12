“Летающий” по лестнице бультерьер испугал свою хозяйку

Этот бультерьер очень рад тому, что живёт с хозяевами в двухэтажном доме, ведь там имеется такая интересная лестница.

Владельцы рассказали, что их весёлый питомец обожает носиться туда-сюда по ступенькам, но, видимо, этого ему показалось недостаточно, так что он решил отправиться в полёт.

Пробежавшись вниз и вверх, главный герой кадров взял хороший разбег и совершил прыжок с лестницы, который даже заставил очевидцев издать испуганный возглас. К счастью, трюк обошёлся без последствий, и бесстрашный летающий пёс, похоже, остался очень доволен собой.

: expert.in.ua