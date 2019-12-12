В Італії садівник випадково знайшов вкрадений шедевр за 60 мільйонів євро

В італійському місті П’яченца садівник зчищав плющ зі стіни в галереї Річчі Одді і знайшов картину, вкрадену 22 роки тому з цієї галереї.

Картина лежала загорнутої в мішок у схованці. Полотно передали поліції. Слідчі припускають, що викрадачі хотіли повернутися і забрати витвір мистецтва, коли спаде ажіотаж у ЗМІ, але чомусь цього не зробили. Попередньо співробітники музею вивчили печатки і штампи на звороті полотна і припустили, що знахідка є оригіналом. Однак остаточно її справжність визначить експертиза.

Картину вкрали 22 лютого 1997 року з галереї сучасного мистецтва Річчі Одді, коли там йшла підготовка до виставки Клімта. «Портрет жінки» повинен був зайняти центральне місце в експозиції.

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Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Клімт написав цю картину в 1916-17 роках однією з останніх. «Портрет жінки» був нанесений поверх іншого полотна художника, яке ніхто не бачив з 1912 року.

Спочатку на полотні була зображена дівчина з Відня, яка раптово померла, коли робота була вже готова. Дізнавшись про її смерть, Клімт сильно переживав і в підсумку написав іншу картину поверх портрета дівчини.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», іноді твори мистецтва знаходяться в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у Франції виявлений у пенсіонерки шедевр продали за 24 мільйони євро.

За матеріалами Snob

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