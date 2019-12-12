«Я патріот, а він говорив по-російськи!» Нападник на Мірошниченко зробив заяву цинічне

Один з нападників на активіста і волонтера Артема Мірошниченка, який загинув так і не прийшовши до тями після жорстокого побиття, Микола Барабаш заявив, що разом з ще одним фігурантом справи Олександром Барышком вони били його не за мову.

Правда, із-за чого саме, так і не зізнався, проте визнав свою провину і назвав себе патріотом України. Про це повідомляє «Вільне радіо».

«Ніякого нападу на Мірошниченка із-за української мови не було! Хочу сказати, що мені дуже шкода за цей вчинок. Каюсь в своїх діях. Не хотів, щоб так сталося. Я не знав, що це за людина, бачив тільки силует. Він був весь одягнений в чорне, я не міг зрозуміти, хто він… Людина, що є гідним поваги, патріот України і так далі. Не думав, що так буде, мені щиро шкода», – розповідає Барабаш.

За словами хлопця, Баришок не відмовляв його бити жертву, але керував ним під час бійки. Крім цього, зазначає, що в момент нападу вони з Мірошниченко не спілкувалися. Хоча його товариш раніше переконував, що вони кричали на Артема і спілкувалися з ним.

«Олександр спочатку пішов розмовляти з ним. Потім він забрав у нього речі. У мене немає такої звички чужі речі чіпати. Він говорив мені, мовляв, постій в стороні, мені треба поговорити. І у них почався конфлікт», – говорить Барабаш.

Нападник запевняє, що Мірошниченко спілкувався з ними не українською, а російською мовою. На його думку, він так робив, тому що вони спочатку звернулися до нього саме російською.

Також додав, що добивати Артема не хотів. Задоволення від побиття не отримував. Зізнається, що це саме Баришок його постійно підбурював на подібні дії, і в той вечір попросив залишитися, «тому що йому було нудно і він хотів пошукати пригод».

Микола Барабаш в суді

freeradio.com.ua

Зловмисник зізнається, що його лякає тюремний термін, а ще він відчуває напругу і хвилюється під час судових засідань. Тепер, каже, навіть не знає, яке майбутнє його чекає.

«В училищі я тільки вступив, особливих оцінок немає. Ще мало провчився на стадії ознайомлення. В школі в мене були добрі оцінки. Я патріот України. Плів мережі, і з прапором нашим навколо школи зі своїм класом ходив. Знаю українську, але між друзями спілкуюся російською. Просто мені простіше було їм пояснити словами, я б плутався. Мені запропонували перекладача, але я не просив його», – підсумував Барабаш.