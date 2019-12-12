Українці заплатять за неякісну комуналку по-новому

Кабінет міністрів займеться розробкою правил перерахунку послуг житлово-комунального господарства при їх низькій якості або виконання не в повному обсязі.

Про це повідомила глава Міністерства розвитку громад і територій на брифінгу за результатами засідання уряду.

Вона зазначила, що Кабінет міністрів минулого скликання не зміг це зробити, оскільки не були затверджені правила надання кожної з житлово-комунальних послуг.

За її словами, на сьогоднішній день уряд завершив затвердження показників для визначення якості гарячого водопостачання. Це дає можливість почати розробку загальних правил оплати всіх ЖКП.

Бабак додала, що затвердження порядку перерахунку ціни послуг низької якості входить у план реалізації закону україни «Про житлово-комунальні послуги».

11 грудня Кабмін затвердив правила надання послуги гарячого водопостачання і розробив порядок виконання оплати.