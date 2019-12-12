Нормандський формат помер до нових президентських виборів в Україні або масштабних бойових дій – думка

Чому через 4 місяці не буде повторної зустрічі в нормандському форматі, як було оголошено в Парижі

Є кілька причин, але найголовніша полягає в тому, що після Парижа Зеленський став вже нікому не цікавий. І в першу чергу він став не цікавий Путіну. Не цікавий, тому що Зеленський відкритим текстом сказав всім учасникам, що він не в змозі реалізувати ні Мінські Угоди, ні формулу Штайнмайера.

Путін, у свою чергу, дав ясно зрозуміти, що його позиція незмінна: українська сторона має або виконати Мінські угоди, або офіційно вийти з них. І від цієї позиції Росія не відступить, так як вона гранично їй вигідна і вона юридично бездоганна.

Зеленський хоче через 4 місяці презентувати свої пропозиції щодо зміни Мінських угод, але, зрозуміло, що Путін ніколи не приїде на саміт для цього. ВВ взагалі рідко дозволяє морочити йому голову, а те, що спілкування з нашим президентом давалося йому важко було видно неозброєним оком.

Коли стало зрозуміло, що Порошенко не в змозі реалізувати Мінські угоди, то нормандський формат відразу ж припинив своє існування, і всі стали чекати президентських виборів в Україні.

Прихід до влади Зеленського дав деякі надії для Німеччини, Франції та Росії, що їм вдасться впихнути ЛДНР в Україну на умовах Мінських угод, але після Парижа всі остаточно зрозуміли, що це неможливо. Тому нормандський формат на цьому повторно помер, до…. наступних президентських виборів в Україні або до відновлення масштабних бойових дій.

Ситуація тупикова і вона буде погіршуватися. Конфлікт навряд чи буде заморожено придністровського сценарієм, тому що в цьому випадку Росія втрачає потужний важіль тиску на Україну. З цієї причини ЛДНР завбачливо висунули територіальні претензії на всю адміністративну територію Донецької і Луганської області.

Безвихідність ситуації підкреслюється ще й тим, що:

— офіційно Україна ніколи не вийде з Мінських угод. Росія не зможе примусити Україну до цього;

— Європа ніколи не зніме донбаські санкції з Росії, і Путін це чудово розуміє.

Це означає, що через 1-1.5 роки масштабні бойові дії обов’язково відновляться. Вони зрушать ситуацію з мертвої точки і приведуть до глибокої політичної кризи в Україні і… Мінськими угодами-3.

Думаю, що в Росії зараз вже йде розробка майбутньої конфігурації МС-3, але для Росії важливо запустити СП-2 і дочекатися перевиборів Трампа.

На кого зараз працює час: на Україну чи Росію?

Якщо ви вважаєте, що українське суспільство зараз консолідується, то тоді на Україну. І навпаки.

Росія, схоже, вважає, що час працює на неї.

ГОЛОВАЧОВ андрій