Під вікнами Офісу президента будують ковзанку

У Києві на вулиці Банковій біля будівлі Офісу президента почали встановлювати каток. Матеріали для будівництва привезли пізно ввечері, а вночі встановили огорожі.

Каток розташований практично перед входом в Офіс президента, де раніше проходили акції націоналістів під час саміту «Нормандської четвірки» в Парижі.

Площа ковзанки буде 12 на 24 метри, а його установка займе 12 днів. Як видно на фото, каток є соціальним проектом в рамках філії «Зимової країни на ВДНГ».

Офіційно влада поки не коментували установку споруди.