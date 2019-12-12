На Київщині жінка вдарила поліцейського ногою у голову

На Київщині жінка, яка намагалася захистити п’яного пасажира зупиненого правоохоронцями автомобіля, вдарила поліцейського ногою у голову. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області.

Інцидент стався на контрольному стаціонарному пункті поліції автодороги Київ-Одеса біля міста Біла Церква.

Наряд патрульної поліції зупинив автівку, що рухалась з одною включеною фарою. Під час зупинки працівники поліції перевірили документи у водія, який одразу усунув технічну несправність і сів кермо, щоб їхати далі.

“Однак у цей час з машини вийшов пасажир, який мав явні ознаки сп’яніння, і почав з’ясовувати у патрульних причину зупинки. Поводив себе нахабно, на зауваження поліцейських не реагував, вибіг на проїжджу частину дороги. Щоб вберегти чоловіка від трагічних наслідків, правоохоронці намагались його відтягнути від траси. Саме тоді “на захист свого родича” вийшла з автівки молода жінка. Вона зненацька щосили нанесла ногою удар в голову одному з патрульних поліцейських”, – сказано у повідомленні.

30-річну жительку Одещини затримали у порядку ст. 208 КПК України. Встановлено, що вміст алкоголю в крові становив 1 проміле.

Потерпілому поліцейському лікарі діагностували травму голови та струс мозку.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Жінці, яка зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

А її родич відбудеться сплатою штрафу. Працівники поліції склали щодо нього три адміністративні протоколи за порушення ПДР пішоходами, за появу у громадських містах у п’яному вигляді та злісну непокору правоохоронцям.

Нагадаємо, у місті Хуст Закарпатської області жінка, захищаючи від поліцейських власного чоловіка, завдала правоохоронцю тілесних ушкоджень.