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У Херсонській області чиновник Міграційної служби брав хабарі у нелегалів: подробиці

12.12.2019

У Херсонській області керівника одного з районних підрозділів Управління державної міграційної служби в регіоні викрили в систематичних хабарях від нелегалів.

Як розповіли в прес-службі СБУ, чиновник брав гроші у іноземців за прискорену легалізацію і невиселення з країни. Вартість “послуг” хабарника залежала від платоспроможності мігрантів, але в середньому становила близько 1000 доларів з людини.

Чиновника затримали на гарячому поруч з місцем роботи. Він отримав 20 тисяч гривень хабара від громадянина однієї з країн Центральної Азії. Тепер чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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