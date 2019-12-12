На Луганщині затримали наглядача від російського “злодія в законі”: подробиці

У Лисичанську поліцейські затримали довірену особу російського кримінального авторитета Гулі Бакинського. Про це повідомили в прес-службі поліції в Луганській області.

З’ясувалося, що наглядач приїхав до Лисичанська, щоб встановити контроль за діяльністю місцевих банд, а Гулі Бакинський дистанційно давав би йому вказівки. Азербайджанець планував організувати так званий “схід” з кримінальними елементами.

“У вівторок, 10 грудня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в області Нацполіціі, управління карного розшуку обласної міліції і бійці КОРД затримали цього громадянина в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього вилучили зброю та набої, а також наркотичні засоби”, – розповіли в поліції.

Зараз вирішуються питання про оголошення підозри і обрання затриманому запобіжного заходу.