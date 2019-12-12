​На Київщині чоловік з рушниці стріляв у поліцейських

На Київщині введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена»: правоохоронці продовжують пошуки озброєного зловмисника. Про це повідомляє поліція Київської області

Нагадуємо, що у місті Яготин чоловік з рушницею у руках відкрив вогонь по наряду поліції, який прибув на виклик.

Для затримання стрілка керівником поліції області введено поліцейську спецоперацію «Грім».

Після стрілянини чоловік одразу заховався на власному подвір’ї за високим парканом. Потім він зі зброєю сів в автомобіль «Опель Віваро», непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя.

У подальшому цю автівку виявили на одній з вулиць міста. При обшуку у салоні авто поліцейські виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм. Автомобіль та боєприпаси вилучені у якості речових доказів.

Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні зловмисника працівники поліції також вилучили ряд речових доказів: два мобільних телефони, пістолет системи «Наган», 25 набоїв різного калібру, ніж. На подвір’ї вилучено гільзи 12-го калібру. Усі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

З метою встановлення місцеперебування зловмисника та його затримання на території 5 районів Київщини за наказом начальника поліції області введено спеціальну поліцейські операцію «Сирена».

На пошуки втікача орієнтовані наряди поліції, задіяні спецпідзроділи поліції.

Поліція просить громадян не панікувати і з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей.