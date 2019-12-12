На Київщині патрульні затримали грабіжника, який вихватив сумку у жінки

Сьогодні вранці патрульні, перебуваючи поза службою, стали випадковими свідками того, як молодик вихватив сумку у жінки. Поліцейські наздогнали зловмисника, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє поліція Київської області.

Працівники поліції Бориспільського відділку затримали 27-річного грабіжника в порядку ст. 208 КПК України.

Відомо, що раніше він вже мав проблеми із законом. До суду буде подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.