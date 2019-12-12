У Києві чоловік зґвалтував та пограбував 19-річну дівчину

У Києві 46-річний чоловік зґвалтував і пограбував 19-річну дівчину, після чого напав на іншу жінку. За скоєне його відправили до в’язниці на 9 років. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“У жовтні поточного року 46-річний обвинувачений, перебуваючи на території однієї зі столичних гімназій, здійснив напад на 19-річну дівчину. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу, після чого відібрав у неї золоті прикраси”, – сказано у повідомленні.

Через тиждень, продовжуючи злочинну діяльність, чоловік здійснив розбійний напад на ще одну жінку, однак не зміг довести свій умисел до кінця та був затриманий правоохоронцями.

Вироком Святошинського суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Київська місцева прокуратура №8 підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні відносно раніше судимого місцевого мешканця, який обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 КК України КК України”, – додається у повідомленні.