Под Каменским произошел пожар: мужчина получил сильные ожоги (видео)

11 декабря, в 10:06, в частном жилом доме по улице Луговая в селе Елизаветовка Петриковского района произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар возник в жилой комнате дома. Во дворе был найден мужчина в сознании и с тяжелыми ожогами.

С помощью носилок, спасатели доставили пострадавшего в карету скорой помощи для госпитализации в реанимационное отделение КУ «Каменская городская больница скорой медицинской помощи».

Огнем уничтожено домашнее имущество и внутренняя отделка стен на площади около 25 кв.м.

Пожар локализовали в 10:45 и ликвидировали в 11:09.

: lcity.dp.ua