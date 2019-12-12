Под Каменским произошел пожар: мужчина получил сильные ожоги (видео)

11 декабря, в 10:06, в частном жилом доме по улице Луговая в селе Елизаветовка Петриковского района произошел пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар возник в жилой комнате дома. Во дворе был найден мужчина в сознании и с тяжелыми ожогами.
С помощью носилок, спасатели доставили пострадавшего в карету скорой помощи для госпитализации в реанимационное отделение КУ «Каменская городская больница скорой медицинской помощи».
Огнем уничтожено домашнее имущество и внутренняя отделка стен на площади около 25 кв.м.
Пожар локализовали в 10:45 и ликвидировали в 11:09.
: lcity.dp.ua