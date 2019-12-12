Папа Римський Франциск прийняв паломників із Закарпаття (фото)

Перед загальною аудієнцією Святіший Отець зустрівся з паломниками з Мукачівськоїгреко-католицької єпархії, що під проводом єпарха владики Мілана Шашіка та єпископа-помічника Ніла Лущака прибули на прощу з нагоди 30-річчя виходу з підпілля.

«Радію, що зустрічаю Вас біля Гробу святого Петра та прагну разом з Вами дякувати нескінченно доброму Господу, Який Своєю могутньою рукою визволив вашу Церкву з довготривалих утисків, спричинених радянським режимом», – сказав Папа Франциск, вітаючи в базиліці Святого Петра у Ватикані учасників паломництва Мукачівської греко-католицької єпархії, що під проводом своїх єпископів прибули до Риму на подячну прощу з нагоди 30-річчя виходу з підпілля. Зустріч відбулася вранці, 11 грудня 2019 р., перед початком загальної аудієнції.

Мати мучеників

Наступник святого Петра підкреслив, що «Мукачівська Церква є матір’ю багатьох мучеників, які власною кров’ю засвідчили вірність Христові, Католицькій Церкві та Єпископові Риму», окремо згадуючи про блаженного священномученика Теодора Ромжу, який «у найтемніші моменти» історії зумів «з євангельською мудрістю і невтомною відвагою провадити Божий люд за прикладом Христа Доброго Пастиря, аж до віддання власного життя за овець».

«Хочу також згадати ваших предків, дідусів та бабусь, батьків та матерів, які у потаємності своїх домівок і часто під спостереженням ворожого режиму, ризикуючи власною свободою та життям, передали науку Христової правди та подали красномовне свідчення міцної, живої та католицької віри майбутнім поколінням, представниками яких є ви», – додав Папа.



Побажання

Подякувавши присутнім за вірність Ісусові Христові, Святіший Отець склав їм побажання, цитуючи своє Апостольське напоумлення «Радість Євангелія», заохотивши кожного, в якому місці чи ситуації він би не перебував, «вже тепер відновити особисту зустріч з Ісусом Христом, або, принаймні, дозволити Йому знайти себе, намагатися робити це щодня і наполегливо. Немає жодних підстав вважати, що когось це не стосується, бо ніхто не позбавлений радості, принесеної Господом» (Evangelii gaudium, 3).

«У цю урочисту хвилину, молю Господа, щоб оберігав Мукачівську Єпархію від тенет зла і дарував їй процвітання», – сказав Папа, складаючи при цій нагоді побажання з вже недалекими Різдвяними святами, вручаючи пастирів та всіх вірних «заступництву Мукачівської Пресвятої Богородиці» та бажаючи всім, аби Божий Син народиться в їхніх серцях.

«Передайте мої сердечні вітання усім вашим найдорожчим, – додав він, – перш усього, дітям, хворим і страждаючим. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Нехай Господь Бог благословить усіх Вас!».

Після зустрічі зі Святішим Отцем при катедральному престолі базиліки розпочалася Божественна Літургія. Напередодні прочани з України молилися Святу Літургію в папській базиліці Santa Maria Maggiore. До паломників із Закарпаття приєднався також владика Іриней Білик, канонік згаданої папської базиліки.

: prozak.info

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