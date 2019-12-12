Повінь – зміна системи

Menu
Close

Папа Римський Франциск прийняв паломників із Закарпаття (фото)

12.12.2019

Перед загальною аудієнцією Святіший Отець зустрівся з паломниками з Мукачівськоїгреко-католицької єпархії, що під проводом єпарха владики Мілана Шашіка та єпископа-помічника Ніла Лущака прибули на прощу з нагоди 30-річчя виходу з підпілля.

«Радію, що зустрічаю Вас біля Гробу святого Петра та прагну разом з Вами дякувати нескінченно доброму Господу, Який Своєю могутньою рукою визволив вашу Церкву з довготривалих утисків, спричинених радянським режимом», – сказав Папа Франциск, вітаючи в базиліці Святого Петра у Ватикані учасників паломництва Мукачівської греко-католицької єпархії, що під проводом своїх єпископів прибули до Риму на подячну прощу з нагоди 30-річчя виходу з підпілля. Зустріч відбулася вранці, 11 грудня 2019 р., перед початком загальної аудієнції.
Мати мучеників

Наступник святого Петра підкреслив, що «Мукачівська Церква є матір’ю багатьох мучеників, які власною кров’ю засвідчили вірність Христові, Католицькій Церкві та Єпископові Риму», окремо згадуючи про блаженного священномученика Теодора Ромжу, який «у найтемніші моменти» історії зумів «з євангельською мудрістю і невтомною відвагою провадити Божий люд за прикладом Христа Доброго Пастиря, аж до віддання власного життя за овець».

«Хочу також згадати ваших предків, дідусів та бабусь, батьків та матерів, які у потаємності своїх домівок і часто під спостереженням ворожого режиму, ризикуючи власною свободою та життям, передали науку Христової правди та подали красномовне свідчення міцної, живої та католицької віри майбутнім поколінням, представниками яких є ви», – додав Папа.


Побажання

Подякувавши присутнім за вірність Ісусові Христові, Святіший Отець склав їм побажання, цитуючи своє Апостольське напоумлення «Радість Євангелія», заохотивши кожного, в якому місці чи ситуації він би не перебував, «вже тепер відновити особисту зустріч з Ісусом Христом, або, принаймні, дозволити Йому знайти себе, намагатися робити це щодня і наполегливо. Немає жодних підстав вважати, що когось це не стосується, бо ніхто не позбавлений радості, принесеної Господом» (Evangelii gaudium, 3).

Читайте також:   У Лондоні масові мітинги з-за смерті одного з активістів

«У цю урочисту хвилину, молю Господа, щоб оберігав Мукачівську Єпархію від тенет зла і дарував їй процвітання», – сказав Папа, складаючи при цій нагоді побажання з вже недалекими Різдвяними святами, вручаючи пастирів та всіх вірних «заступництву Мукачівської Пресвятої Богородиці» та бажаючи всім, аби Божий Син народиться в їхніх серцях.

«Передайте мої сердечні вітання усім вашим найдорожчим, – додав він, – перш усього, дітям, хворим і страждаючим. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Нехай Господь Бог благословить усіх Вас!».

Після зустрічі зі Святішим Отцем при катедральному престолі базиліки розпочалася Божественна Літургія. Напередодні прочани з України молилися Святу Літургію в папській базиліці Santa Maria Maggiore. До паломників із Закарпаття приєднався також владика Іриней Білик, канонік згаданої папської базиліки.

: prozak.info

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *