Знайдено тіла всіх загиблих при пожежі в коледжі Одеси

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, вранці 12 грудня рятувальники з-під завалів дістали останніх людей, які вважалися зниклими.

Всього в результаті пожежі загинули 16 людей, з них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 осіб, у лікарні залишаються вісім осіб.

Пізніше стало відомо, що рятувальні роботи завершені. Також з’явилася інформація про ідентифікацію ще чотирьох загиблих.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 222 людини і 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 чоловік особового складу та вісім одиниць техніки.