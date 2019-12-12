Тимошенко звинуватила Сольського у злочині проти українського народу

Представники президентської монокоалиции в парламенті свідомо порушують регламент, форсуючи прийняття закону про розпродаж української землі, закриваючи для публічної участі аграрний комітет — «Батьківщина» готує заяву про злочин при розгляді земельних законів і буде ініціювати відставку голови аграрного комітету.

Про це заявила сьогодні вранці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, передає прес-служба партії

«Наша команда збирає і систематизує всі порушення Комітету з проведення і взагалі щодо всіх кроків, пов’язаних з розглядом законопроектів про розпродаж сільськогосподарської землі.

Ми готуємо заяву про злочин і будемо вимагати відставки голови Комітету Миколи Сольського», — заявила лідер партії.

Юлія Тимошенко переконана, що своїми діями представники «Слуги народу» демонструють персональний інтерес у протягуванні варварських для українського народу законів.

«Ви не маєте права сьогодні так грубо і нечесно розпоряджатися ресурсом, який належить всьому народу України.

Ви не можете узурпувати його право розпоряджатися своєю власністю.

І коли Конституційний Суд винесе рішення, кожен з вас буде відповідати і перед законом, і перед народом України», — обурилася лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко застерегла всіх прихильників розпродажі сільськогосподарських земель, що «Батьківщина» буде протистояти протаскиванию документів, які ламають націю.

«Ми хочемо, щоб ви подивилися на всіх попередників.

Рано чи пізно конкретні особи з конкретними прізвищами відповідатимуть за порушення закону.

За те, що ви сьогодні свідомо топчетк національні інтереси, також буде відповідальність», — резюмувала Юлія Тимошенко.