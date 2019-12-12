Віктор Скаршевський: “Питання України до порядку денного засідань МВФ не включений”

Засідання Ради директорів МВФ розписані до 18 грудня 2019. Питання України до порядку денного не включено.

Нагадаю, що саме на засіданнях Ради директорів МВФ затверджуються програми співпраці і виділення кредитних траншів.

Насмілюся припустити, що до 19 грудня, до рішення Апеляційного суду про законність або незаконність націоналізації Приватбанку, МВФ не буде приймати рішення про нову програму співпраці з Україною.

Так що всі заяви, як з боку МВФ, так і з боку української влади про остаточне рішення щодо нової програми є політичними.

А так, сьогодні, 11 грудня, МВФ розгляне питання співпраці з Ліберією, Мавританією і Суринамом.

Далі:

– Чад, Марокко, Гонконг (13.12.2019);

– Габон, Конго, Екваторіальна Гвінея, Барбадос (16.12.2019);

– Грузія (17.12.2019).

І, нарешті, 18 грудня МВФ займеться питаннями Сомалі і Гондурасу.

України в цьому списку країн немає, незважаючи на мимоволі виникають образи.