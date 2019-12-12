Юрій Романенко: “Ініціативи з надання кредитів під 5% викликають регіт”

Поспілкувався у Варшаві з друзями – хлопцями 25+. Ніхто не збирається повертатися в Україну.

Далі мігрувати в більш цікаві локації на Заході – так. В Україну? Боронь боже.

Ініціативи з надання кредитів під 5% та інший популістський чес від уряду викликають регіт. Україна стала занадто токсичною для тих, хто звик працювати мізками і не вірить обіцянкам в дусі “от-от запрацює; ми вже робимо, тільки нам повірте, все налагодиться”.

Коли вони чують, що в Україні бувають затримки з зарплатою, то вони у них волосся дибки стає. Люди швидко забувають про те, що у нас життя – це вічне подолання перешкод і боротьба за існування.

Юрій Романенко