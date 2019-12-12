Зеленський перетворив Путіна з ворога в партнера — Безсмертний

Враження від Нормандського саміту неприємні. Зусиллями Зеленського у Путіна змінився статус.

Таку думку озвучив сьогодні у колонці “Нового часу” екс-представник України в Тристоронньої контактної групи в Мінську, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Якщо до цього він був ворогом, людиною, який давав команду здійснювати анексію Криму, збивати МН-17, наказував гиркиним і всім іншим заходити на Донбас, то відтепер він уже партнер Зеленського з переговорного процесу. «Володимир Володимирович скаже…», «Володимир Володимирович поправить…», «ми з Володимиром Володимировичем розходимося в позиціях…». Ви — вороги, а позавчора виглядали як люди, які після довгої розлуки вирішили сісти і поговорити про проблеми, які накоїв хтось інший, а не Путін. Тональність цих зустрічей мені кардинально не сподобалася, але я розумію, що цей партнерську настрій тепер всюди, і це впливає на сам дух діалогу.

І коли мені кажуть, що про щось домовилися, то я запитую — а ви чули про це у виступах Меркель, Путіна, Зеленського та Макрона? Ви чули, що коли мова йде про обмін полоненими, то один каже «всіх на всіх», а другий — «всіх визначених на всіх визначених»? Під останньою фразою у Путіна моментально вискакують понад 200 полонених, які знаходяться в Криму, а скільки в Росії ми і не знаємо. Тобто в цьому списку тільки ті, хто ще в липні-серпні анонсований, знаходяться в підвалах Донецька, Луганська, чиї імена знають. До речі, в мінському процесі вже більше півроку говорять про цих всіх визначених. І це стосується буквально все — вчитуєшся в кожну річ і бачиш, як непрофесіоналізм і нерозуміння деталей призводить до прямого помилці. Я вже не кажу про те, що раз ви моліться на мінські домовленості, і при цьому говорите, що «ми вимагаємо взяти під контроль кордон», то давайте вже визначатися — ми виконуємо дух і букву цих угод, або наполягаємо на іншій позиції?

Я прекрасно розумію, що українському президенту було важко. Робота, яка велася Кремлем і з Макроном, і з Меркель, позначається. Макрон явно підігравав, хоч і не був присутній під час попередніх раундів і не володіє матеріалом глибоко. Тому сто слів про те, що СММ ОБСЄ «буде контролювати 24/7, а не 12/7» вже більше шести років. І всі прекрасно знають, що позиції про контроль місії над усією територією — не виконувалися, не виконуються і виконуватися не будуть. Там навіть штат не можуть набрати — вже двічі збільшували до більше 200 тисяч представників моніторингової групи, а сьогодні їх все одно не більше 500.

І якщо українська сторона говорить про контроль над усією територією, в тому числі окупованій, то Росія говорить лише про контрольованою. Ці та інші недомовки, недоставлені крапочки, неправильно поставлені або зовсім пропущені коми призвели до того, що показове поведінку Путіна, помножена на величину його динаміка буде виглядати перемогою Кремля. І чим ми можемо все це компенсувати? Зачитаної фразою про те, що «насамперед питання безпеки», звільнення полонених? Все так, але як це вирішує надалі проблему з Донбасом?

З української сторони я б хотів бачити чітку позицію. Мовляв, ось наша стратегія — розуміння долі Донбасу, Криму. Хоча з півостровом ситуація більш ніж зрозуміла: про нього згадали лише в зачитаному виступі. А на Донбасі все повернулося на свої місця — непогрішність Мінських домовленостей і чотири місяці в активі.

Але забудьте про це часу. Кожен раз після цих зустрічей наступна планується не пізніше ніж через півроку. І це затримався тільки раз, на кордоні 2015-2016 року — чомусь ніхто не згадує цих показників. Втім, давайте візьмемо той таймінг і спробуємо вписати туди заплановані завдання.

Є тема — три нові місця розведення сил. Мало того, що у виступі всі учасники плутаються — не розрізняють кошти і сили — так ще й забувають про той факт, що це не використовувалося в багатьох практиках ведення подібних воєн і міжнародних конфліктів. До того ж, процес здійснювався під контролем ОБСЄ, ООН, та по протоколах: сторони аналізували, наскільки розведення впливає на загальну ситуацію на лінії фронту — зменшує або збільшує обстріли, змінює атмосферу відносин між учасниками тощо. Але досі жоден експерт не дав таких висновків, хоча статистика говорить, що на ситуацію на лінії фронту розведення абсолютно ніяк не вплинуло, а під час переговорів на фронті гине три людини. Таким чином всі ці підходи отримують вирок: вони недієздатні.

Я сподівався, що звільнення бранців, яке було анонсовано ще в серпні, буде затверджено у вигляді певного переліку осіб. Все готово і не вистачає лише політичної волі, але зате я почув від одного одне, а від іншого — зовсім інше. Як тепер це обговорювати в мінському процесі: так кого на кого? Деталей немає, і позавчора було очевидно, що Путін грає людськими долями, а Зеленському за це боляче. Як людину я його розумію, але якщо тобі за це боляче, і ти хочеш про це домовитися, то кожна твоя фраза повинна бути витонченою і потрапляти в десятку — тільки так досягається результат. Інакше виходить, що починаєш про газ, переходиш до війни на Донбасі, все це заворачиваешь в купу, причому не розуміючи, що питання газу затягує і питання корупції, про що запитають в Європі, але притому хочеш вирішити питання звільнення людей. Давайте відокремлювати абсолютно позитивні людські риси Зеленського як того, хто бажає все це вирішити, і повну некомпетентність його і тих, хто знаходиться поруч.

Інститути влади, які повинні займатися питаннями звільнення, безпеки і технологій — відсутні. Добре, що під рукою опинився Вітренко, який міг професійно вести розмову про газ. Але такі люди є в процесі звільнення військовополонених, розведення сил — вони були серед тих, хто поїхав в Париж? Там же повинні були бути ті, хто веде розмову в Мінську і володіє матеріалом.

Ми знаходимося в процесі, який чомусь замикається на перших особах: вважається, що вони вирішать все. Бог з ним — нехай так працює Росія. Там панує диктаторська система, зав’язана на одній людині, а ми вчимося демократії — у нас кожен інститут має професійно займатися своєю справою. Деякі слова повинні бути вимовлені людьми, які ведуть цей процес, тому що коли про так званому «Заключному Копенгагенському акті» згадує Зеленський, то хочеться запитати — він хоча б раз у житті його читав? Це явна ознака того, що треба працювати. Не треба ставити зустріч як самоціль.

Ще є неурядові громадські організації, які сьогодні ведуть роботу на окупованій території, а також на підконтрольній і в сірій зоні. Їх рівень володіння інформацією набагато більше і детальний, ніж у державних інститутів. І все — починаючи від Верховного комісара ООН з прав людини і закінчуючи ОБСЄ — одержують інформацію з цих джерел, тільки чомусь український уряд ігнорує. Хоча саме до цих установ можна було апелювати, вибудовуючи діалог.

З приводу мінських домовленостей, то все буде залежати від політичної волі. Моя думка: вони припинили свою дію 1 січня 2016. І перше, що повинен був сказати Зеленський, сівши за стіл, повинно було звучати так: «Шановні добродії, для мене як новообраного президента мінські домовленості — нікчемні. Вони ніким не підписувались і не ратифікували українським парламентом. Якщо ви хочете, щоб цей документ набув юридичної чинності, то він повинен пройти всі вимоги української Конституції. Адже це ви вимагаєте внесення змін до Конституції, а при цьому не визнаєте, що документ, який ви приймаєте за документ, незначний з точки зору юридичної сили для української держави. Більш того, він був прийнятий під тиском — тобто в односторонньому порядку має право бути невиконаним».

Так, нам треба було їхати зі своїм документом. Мати свою стратегію, бачення Донбасу, Криму і погляд на соціально-гуманітарні речі, пов’язані з нинішньою ситуацією. Це я про програму відселення або інших ініціативах. Це правда, що частина з них вже озвучувалися в Україні. І вони досі не скомпоновані в цілісний документ.

З Путіним говорити важко, але для цього на зустрічі і існують президент Макрон і канцлер Меркель. Щоб вести свій проект, з ним треба працювати разом з партнерами, а також Вашингтоном. А так маємо два типи підходу до організації нормандської зустрічі. Хоча обоє, як на мене, страждають інституційною слабкістю і безпорадністю. Треба думати про власну стратегії, яку пропонувати світу — пов’язану і з Донбасом, і з цим світом. І перестати молитися на священну корову, якої називають мінські домовленості: вони давним-давно капітулювали перед нахабством Кремля.